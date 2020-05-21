دونالد ترامب : ” عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة وسام شرف “

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - أجرى الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” لقاءا يوم أمس الثلاثاء مع الصحفيين تحدث من خلاله عن أزمة فيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد المصابيت في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأثار ترامب الجدل بتصريحاته التي أشار فيها إلى تصدر أمريكا قائمة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس معتبرا ذلك ” وسام شرف ” .

فقال : ” إنني أنظر إلى ذلك على أنه شيء جيد من ناحية معينة لأنه يعني أن اختباراتنا أفضل بكثير .. تعلمون عندما تقولون إننا نتقدم في عدد الاصابات فإن سبب ذلك يعود إلى إجراء اختبارات أكثر من أي دولة أخرى ” .

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وتابع : ” عندما يكون لدينا الكثير من الحالات لا أعتبر ذلك شيئا سيئا .. أنا أعتبر ذلك أمرا جيدا لأنه يعني أن آلية اختبارنا أفضل بكثير .. لذا اعتبرها وسام شرف ” .

يذكر أنه وفقا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء أمس الثلاثاء قد سجلت الولايات المتحدة 1539 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 91845 .

بينما يبلغ عدد الإصابات أكثر من مليون ونصف المليون مصاب .