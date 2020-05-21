كارول سماحة تكشف عن صورتها في العشرينات.. هل تغيرت كثيراً؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - شاركت المطربة اللبنانية “كارول سماحة” جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة لها مجمعه في إطار واحد تكشف عن شكلها في أعمار مختلفة. فظهرت كارول في الصورة في العشرينات من عمرها، والآخرى وهي في عمرها الحالي. وانهالت تعليقات المتابعين التى أشادت بجمال الفنانة وجاذبيتها في جميع مراحلها العمرية

وأضافت كارول تعليقاً علي تلك الصورة، حيث قالت: “أنا بين الماضي والحاضر كارول العشرينية/كارول الأربعينية ما رأيكم ؟؟؟”.

يُذكر أن الفنانة كارول سماحة قد شاركت مؤخراً في أوبريت “أنت أقوى” من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويشارك في غنائه نخبة من ألمع النجوم، من بينهم محمد منير وتامر حسنى وصابر الرباعي ووائل جسار وسميرة سعيد، وتم تصوير الكليب الخاص به في الجونة، وتم إطلاقه وعرضه علي الشاشات منذ عدة أسابيع مع بداية شهر رمضان المبارك 2020.