ياسمين صبري تُعلن الحرب علي رامز جلال..هل ستلجأ للقضاء؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - كانت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” قد حلّت ضيفة في “برنامج رامز مجنون رسمى” في بداية شهر رمضان 2020، واستطاعت بحلقتها أن تحقق أعلي نسب المشاهدات، وأثارت ضجه كبيرة علي كافة المنصّات الإعلامية، لكن منذ عدة ساعات وبعد مرور ما يقارب ثلاثة أسابيع علي عرض حلقتها خرجت الفنانة عن صمتها وتحدثت عن الكواليس في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

حيث كشفت ياسمين في لقائها مع إحدي الصحف مصرية، أن البرنامج اقتص بعض إجاباتها على الأسئلة المتعلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، التي وجهتها لها الإعلامية أروى في الفقرة الاولي من البرامج.

ياسمين صبري في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمى”

حيث قالت ياسمين في تصريحها الصحفي: “حلقة رامز شفتها زي الجمهور، وفى حاجة اندهشت منها جداً ومش لاقية ليها أي تفسير، أنا لما اتسألت بتحبي في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إني جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة يعنى ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت إنه من وجهة نظري هو سيد الرجالة، وإن احنا بنتمرن مع بعض كتير في الجيم وفى حاجات كتير بينا مشتركة وأن هو بيضحكني”.

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ياسمين صبري و رامز جلال بعد إنتهاء المقلب

وتابعت ياسمين: “تفاجأت في الحلقة وأنا بتفرج أن رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الأخير بس من إجابتي فأنا استغربت جدا أنا مفهمتش إيه الفكرة، إن إجابتي تتقص وتتاخد دى بس وقلت وبيضحكني، حتى والواو اتشالت، وضايقتني وأنا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى”.