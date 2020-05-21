مي العيدان تسخر من محمد رمضان بعد حظره لها على انستقرام ثم تتراجع

الخميس 21 مايو 2020

فاجأت الإعلامية مي العيدان متابعيها على انستقرام بتعليق ساخر جديد عن الفنان محمد رمضان، وهذه المرة بسبب حظره لها على حسابه على انستقرام بعد سخريتها من والده.



حيث سخرت مي العيدان من محمد رمضان بمنشور، كشفت من خلاله أنه قام بحظرها على انستقرام، وعلقت قائلة: "والله يا جماعة البرنس النمبر مليون، محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني، اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته،صدق من قال عیال..

وانهالت الانتقادات على مي العيدان والتعليقات التي تذكرها بتعليقها غير اللائق على والد محمد رمضان، مؤكدين لها أن أقل ما يمكن أن يفعله هو أن يحظرها من حسابه على انستقرام.

ويبدو أن الانتقادات الحادة على مي العيدان دفعتها للتراجع عن موقفها، وحذفت ما كتبته عن محمد رمضان.

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وكانت مي العيدان فاجأت الجميع بتعليقها على والد محمد رمضان، حيث نشرت صورة للفنان المصري مع أبيه عبر حسابها على انستقرام وعلقت قائلة: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه واي أبوه يخرع".

وشن متابعو مي العيدان هجوماً ضدها معتبرين أن تعليقها على والد محمد رمضان تنمر، ولا داعي أن يسخر أي إنسان من ملامح آخر، وعلى إثره حذفت ما كتبته سريعاً.