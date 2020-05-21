شكرا لقرائتكم خبر عن وزاره الثقافة المصريه تتسلم أكثر من ٢٥ موقعا بعد الانتهاء من صيانتها والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنه تم استلام أكثر من 25 موقعا ثقافيا بعد انتهاء عمليات الصيانة استعدادا لإستئناف النشاط الإبداعى فور عودة الحياة إلى طبيعتها فى مصر ، وأضافت انه تم استثمار فترة تعليق النشاط للسيطرة على جائحة كورونا لرفع كفاءة البنية الثقافية المصرية فى مختلف المحافظات .

وكانت عمليات رفع الكفاءة قد تضمنت أعمال الحماية المدنية ، الأرضيات ، الأسقف ، الدهانات ، الكهرباء ، ميكانيزم ومقاعد المسارح وشملت مسارح دار الاوبرا المصرية بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور ومبانى قصور الثقافة بالمنصورة ، أسيوط ، بورسعيد ، مرسى مطروح ، الزقازيق ، الغردقة ، بنى سويف ، أسوان ، قصر ثقافة الأسمرات ، قصر ثقافة بنها ، قصر ثقافة أبو قير والأنفوشى بالاسكندرية ، قصر ثقافة المستقبل بمدينة 15 مايو ، قصر ثقافة نجع حمادي ، قاعة منف ، قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى ، مسرح 23 يوليو بالمحلة ، منفذ بيع إصدارات هيئة قصور الثقافة بالديوان العام ومقر مبيت العاملين بشرم الشيخ .

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