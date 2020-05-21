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شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى : انا ضد فكرة انتحار سعاد حسنى والان مع التفاصيل
الخميس 21 مايو 2020
أكد الفنان سمير صبري ، أنه ضد فكرة انتحار الفنانة الراحلة سعاد حسني ، من خلال تناولها لمجموعة من المهدئات.
وأضاف صبري، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يقدم أصابع الإتهام لأحد خلال البرنامج الذي قدمه عن لغز مقتل السندريلا، ولكنه كان يعرض مجموعة مختلفة من وجهات النظر .
وأوضح صبري، أنه يستبعد أيضا فكرة سقوطها من شرفة منزلها وذلك وفقا للتحريات ، حيث أنها مكان الجثمان كان بعيد عن مكان شرفتها .
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