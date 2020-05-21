هاشتاج محمد رمضان يتصدر تويتر بعد عثوره على ابنته مريم فى "البرنس" ومغردون "فاق كل التوقعات"

الخميس 21 مايو 2020

تصدر هاشتاج محمد رمضان تريند تويتر بعد عرض الحلقة 27 من مسلسل "البرنس" والتى شهدت عثور رمضان على ابنته مريم فى مشهد أبكى االمشاهدين.



وجاءت التعليقات كالاتى: محمد رمضان رقم 1 البرنس.. محمد رمضان أفضل ممثل عربى موضوع غير قابل للنقاش فعلا برنس.. محمد رمضان تفوق على نفسه وفاق كل التوقعات السنه دى..

واستكمل المشهد بعد نزول "الأسطى محمود" وركوبه الميكروباص الخاص به وانتظر أولاده ومن ضمنهم "مريم"، وبمجرد رؤية "رضوان لها" بكى بعد اشتياق دام لخمس سنوات، واستعان المخرج بأغنية للمطرب أحمد سعد والتى حملت اسم "كبرتى"، التى استطاعت أن توصل إحساس "رضوان" للمشاهدين بكل سلاسة.

وبعد توصيل "الأسطى محمود" لمريم إلى المدرسة، واجهه "رضوان البرنس"، ولكن "محمود" أخبره بأنه يعلم عنه كل شىء، كما أنه شاهده أثناء قدومه للموقف ولكنه لم يستطع أن يخبره بأن "مريم" عنده بسبب شدة حبه لها وحتى لا يأخذها منه بسبب تعلقه الشديد بها

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وذهب "رضوان" مع "الأسطى محمود" إلى منزله، وانهارت زوجة "محمود" بعد قدوم والد "مريم"، وترجته أن يتركها وأن يأتى بين كل وقت لكى يطمئن عليها ولكنه رفض وكان لديه إصرار أن يأخذها ويربيها.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.