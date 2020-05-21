قناة النهار المصريه تعتذر عن إساءة أحد برامجها لذوى الإعاقة

الخميس 21 مايو 2020

قدمت قناة النهار اعتذارًا رسميًا، لذوي الإعاقة، إزاء ما تضمنته الحلقة الأولى من برنامج البروفة مع بدرية وانتصار ومقالب من نار، والتي تم إذاعتها على قناة النهار أول أيام شهر رمضان المبارك؛ تتقدم نقابة المهن التمثيلية وشبكة تليفزيون النهار بخالص الاعتذار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رافضين أي سلوك من شأنه المساس بأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بأي أداة كان، سواء من خلال عمل فني أو بأي سبيل آخر. ومن جانبه قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اعتذارًا رسميًا، لذوي الإعاقة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عما بدر في أحد برامج المقالب والإساءة لأشخاص من ذوي الإعاقة في الحلقات الأولى من البرنامج. وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه كممثل للممثلين، تقدم باعتذار رسمي للمجلس القوي لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم مراعاة بعض الأمور المتعلقة بذوي القدرات الخاصة، وأن رسالة الفن والفنانين ليست من خلال مس قضايا ذوي الإعاقة بشكل لا يليق، خاصة أن هذه الفئة الكبيرة لها دور عظيم في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تضع هؤلاء الأشخاص في مكانة كبيرة والقانون يجرم أي شخص يمس حقوق هؤلاء الأشخاص. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" أنه تم فتح باب النقابة لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة لأنهم لديهم مواهب كبيرة، وتقدم بالاعتذار مرة أخرى، مبديًا سعادته لقبولهم الاعتذار.

