نور: استمتعت بالمشاركة في مسلسل "البرنس"

الأربعاء 20 مايو 2020

وفي حوارصحفي، تحدثت نور عن تفاصيل دورها وكواليس المسلسل، ورأيها في التجربة مع محمد رمضان وكذلك تجربتها في مسلسل "رحيم" أمام الفنان ياسر جلال، والذي عرض منذ عامين وحقق شعبية كبيرة.



ورأيها في مسلسل "البرنس" من المسلسلات القوية جدا من حيث فريق العمل والإنتاج والإخراج والسيناريو والفكرة، وهو عمل ضخم جدا وتحمست للمشاركة فيه منذ أن عُرض علي دور "علا" التي تنتمي للحي الشعبي، والتي يربطها ماضٍ قديم مع "رضوان البرنس"، ويعود مجدداً ليفتح قصة حبه القديم لها.

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والدور به الكثير من التغيرات والشخصية قوية ومؤثرة جدا.

واضافت الكواليس كانت أكثر من رائعة مع كل فريق العمل، المخرج محمد سامي محترف ويدير الممثلين الذين يعملون معه بكفاءة ويخرج أكبر طاقة لديهم، ومحمد رمضان أيضاً ممثل محترف يحرص على أن يقدم دوماً أفضل ما لديه، وأنا شخصياً استمتعت بالعمل مع كليهما.

وقالت أنا كسرت فكرة الأرستقراطية منذ سنوات طويلة، عندما بدأت تجسيد أدوار شريرة ومعقدة مثل "الرهينة" و"ملاكي اسكندرية"، وقبولي للدور جاء سريعاً بعد قراءتي للشخصية كما قلت والتي أعجبتني منذ البداية، وشعرت أن بها تحدياً جديداً لي، وبدأت التحضير للشخصية بالمذاكرة الجيدة لأبعاد الشخصية النفسية وكذلك التمرن على طريقة الكلام مع مدربة التمثيل واللكنات هدى زاهر.

بعد غياب عام عن الدراما عادت الفنانة اللبنانية نور بدور قوي في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ أول حلقاته.