أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 20 مايو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، عند مستويات أمس، وسط انتعاشة عالمية لأسعار المعدن الأصفر، مدعوما بصعود أسعار النفط.

وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في السعودية نحو 209.04 ريال ( 55.64 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 182.85 ريال (48.56 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في المملكة 6 آلاف و503 ريالات(1730 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 1463 ريالا (389.48 دولار).

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 157 ريالا ما يقرب من 41 دولارا .

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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل.

كما ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 %إلى 1751.90 دولار.

وقال جيجار تريفيدي، محلل أسواق السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، "موجة صعود ما يسمى ‘لقاح الأمل’ في الأسهم حل بها الضعف. الذهب يعود إلى المركز مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة... علاقات التجارة قد تتحول إلى الأسوأ في أي لحظة."

ودفعت إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل نيسان وارتفع الذهب 12 بالمئة منذ بداية العام.

ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في العام الجاري إلى 1680 دولارا من 1640 دولارا في وقت سابق بينما أبقى على توقعاته لعام 2021 عند 1925 دولارا للأوقية.