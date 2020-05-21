محمد رمضان يبكي المشاهدين بعد لقائه بابنته لأول مرة في "البرنس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت أحداث حلقة الـ 27 من مسلسل "البرنس" مشهدا مؤثرا، حينما عثر رضوان البرنس والذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان على ابنته مريم، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر المشهد محرك البحث جوجل.

وتسبب محمد رمضان خلال أحداث الحلقة في بكاء المشاهدين، بعد لقائه الأول بابنته بعد خروجه من السجن دون أن يواجهها بشكل مباشر، حيث علم بمكان منزل "الأسطى محمود" محمد جمعة الذي يرعاها منذ صغرها، وانتظر أسفل المنزل حتى الصباح الباكر.

واستكمل المشهد بنزول "الأسطى محمود" من الميكروباص الخاص به وانتظر أولاده ومن ضمنهم "مريم"، وبمجرد رؤية "رضوان لها" بكى بعد اشتياق دام لخمس سنوات، واستعان المخرج بأغنية للمطرب أحمد سعد والتي حملت اسم "كبرتي"، التى استطاعت أن توصل إحساس "رضوان" للمشاهدين بكل سلاسة.

وبعد توصيل "الأسطى محمود" لمريم إلى المدرسة، واجهه "رضوان البرنس"، ولكن "محمود" أخبره بأنه يعلم عنه كل شيء، وأخبره أنه شاهده أثناء قدومه للموقف للبحث عنها ولكنه لم يستطع أن يخبره بأن "مريم" عنده بسبب شدة حبه لها وحتى لا يأخذها منه بسبب تعلقه الشديد بها.

وذهب "رضوان" مع "الأسطى محمود" إلى منزله، وانهارت زوجة "محمود" بعد قدوم والد "مريم"، وترجته أن يتركها وأن يأتي بين كل وقت لكي يطمئن عليها ولكنه رفض وكان لديه إصرارا أن يأخذها ويربيها.

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وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المشهد، وجاءت التعليقات، "‏محمد رمضان كل يوم يثبت انه هو الممثل رقم واحد بالوطن العربي على الرغم من صغر سنه مشهد لقاءه مع بنته وصل إحساس الأب الفاقد لبنته سنين من غير ما ينطق كلمه وحده.. مشهد بتاريخ ممثلين كامل من أفضل المشاهد بتاريخ الدراما العربية برافو محمد رمضان البرنس".

وأضاف آخرون :"‏اليوم أتابع ‎#البرنس رهيييب رهيييب ‎#محمدرمضان اليوم حسيت بألم أمي وأبوي والبعد و جلست أبكي كثير معَ ‎#محمدرمضان رهيب محمد رمضان أحب شخصيته و كل شى يعجبني".. ‏"هذا المشهد أقل ما يقال عنه عظيم سواء من الإخراج أو تمثيل محمد رمضان وصوت وإحساس أحمد سعد من بدايته نزلت دموعي برافو لكل صناع هذا العمل الأكثر من رائع".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.