شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 27.. "يعنى هتيجى يا فندم" لفتة إنسانية بين منسى والمجند على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث بدأت الحلقة بمشهد ذعر من التكفيريين المتبقين من معركة مربع البرث الأخيرة، الذين قضى عليهم المقدم منسى ورجاله البواسل، حيث قالوا للشيخ أسامة: "دول نزلوا علينا زى الشياطين وجرونا.. وسالمى هرب أكيد".

وفى لفتة إنسانية قال الجندى "على" من قائده المنسى إنه خاطب، ومن المقرر أن يعقد قرانه الإجازة المقبلة، وطلب منه أن يحضر العرس، فوافق منسى ووعده أنه سيكون معه في العرس، وخلال حديث الجندى على مع أحد الضباط في الكتيبة 103 صاعقة، روى أن والدته سيدة تحملت الكثير، حيث إنها فقدت 6 أشقاء، ولذلك يريد ن يزرع الفرح في قلبها، حيث أكد بكل حزن أنه يشعر بالموت قريباً في مشهد مؤثر للغاية.





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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.