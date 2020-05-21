شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى لأهالى شهداء حادث البرث: متتفرجوش على الحلقة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب بيتر ميمى، مخرج مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، أهالى شهداء حادث البرث، بعدم مشاهدة الحلقة رقم 28، لما تحتويه من مشاهد صعبة، رغم محاولته تقليل بشاعة الحادث، بحسب تعبيره.

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وكتب المخرج بيتر ميمى على صفحته على "فيس بوك": اللى يعرف حد من أهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة "حلقة 28".. أنا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس.. تحية لمنسى و رجالة منسى وأهلهم اللى استحملوا فراقهم أو إصابتهم".

مسلسل "الاختيار" يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كراره وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.