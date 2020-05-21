شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد السقا مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد السقا كضيف شرف فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة والذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة ON، حيث يظهر فى أحد الأدوار المهمة للغاية، ستكشفها أحداث الحلقة الأخيرة.

وشهدت الحلقة 26 الذى يعرض حصرياً على شاشة ON، أحداثاً متتالية، حيث بدأت الحلقة باستعدادات المقدم منسى – أمير كرارة ورجاله لترتيب مربع البرث ووضع الأسلحة والذخيرة وبناء معسكر كامل التفاصيل للقضاء على التكفيريين المتمركزين هناك، كما واصل منسى ورجاله التدريب نهاراً والحراسة المكان ليلاً ليكونوا مستعدين لأى هجوم.

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مسلسل "الاختيار" يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كراره وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.