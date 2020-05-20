راغب علامة ضيف استثنائي على “ام تي في” في العيد

متابعة بتجـــــــرد: يحلّ السوبر ستار راغب علامة ضيفًا على شاشة “ام تي في” اللبنانية بمناسبة عيد الفطر المبارك مساء الأحد 24 أيار/مايو الجاري في حلقة استثنائية ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

ومن المقرر أن يحاور راغب علامة في هذه الحلقة، الإعلامي اللبناني محمد قيس. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل السهرة مفاجآت فنية عدّة، بالإضافة إلى مشاركات مميّزة من محبّي السوبر ستار.

جدير بالذكر أن شاشة “ام تي في” بدأت بث إعلان خاص بحلقة السوبر ستار في عيد الفطر منذ ساعات وهو ما أشعل حماس الجمهور للأمسية المنتظرة.