بالفيديو – هل غنت نجوى كرم لـ كورونا قبل 18 سنة؟

متابعة بتجــــــــرد: تمنّت النجمة اللبنانيّة نجوى كرم إيجاد علاج لفيروس كورونا، وذلك في تغريدةٍ أطلقتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، فكتبت “يا ريت نلاقي الدّوا.. كورونا”. وأرفقت نجوى كرم تغريدتها بمقطع فيديو وهي تردّد العبارة نفسها بصوتها، فهل غنّت لعلاج كورونا قبل 18 عاماً؟ في الحقيقة، إستخدمت نجوى كرم مقطع من أغنية “بنوب” الّتي أطلقتها في العام 2002 ضمن ألبوم “تهموني”، وهي أغنية قديمة رومانسيّة إلا أن عبارة ” يا ريت نلاقي الدّوا” تتناسب مع الوضع الراهن.

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