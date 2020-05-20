بالصور – ميريام فارس تستمتع بالطقس الحار في مسبح منزلها

متابعة بتجـــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس صورًا جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام”، ظهرت فيها في مسبح منزلها.

وعلى ما يبدو فإنّ ميريام أمضت يومًا جميلًا استمتعت فيه بالطقس الحار الذي يسيطر على لبنان منذ بداية الأسبوع الحالي.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.