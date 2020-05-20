اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ وأﻧﻐﺎﻣﻲ ﻳﻄﻠﻘﺎن ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨّﯿﺔ

متابعة بتجــــــــرد: أطﻠﻖ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ، في إطار شراكته مع أنغامي، التطبيق اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻲ الرائد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ، أول ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ. وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﺗﻼﻣﺲ ﻣﻮاﺿﯿﻊ وأذواق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻔﻨﯿﺔ.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﻗﺎل ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ راﺑﺎﺗﯿﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ: “ﺗﻌد شراكتنا مع أنغامي ﺷﺎھﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﯿﺢ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ، وھﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺸﻌﻮب. ﻓﻨﺤﻦ ﺳﻌﯿﺪون ﺟﺪاً ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮارد اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘدمها، لتشمل إلى جانب الفنون المرئية، ﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺑﺘﺄمل إبداعات الإنسان من منظور جديد يمدّه بالإلهام.

ﻧﻄﻠﻖ اﻵن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺔ طﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻧﺘﯿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮّﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم. ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻟﯿﺘﻤﻜّﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ، وﻟﻨﺮوي ﻟﻘﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت”.

ﺣﺮص ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ أﻧﻐﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث دﻗﯿﻘﺔ ﻟﯿﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﯿّﺰة ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ. وﻗﺪ توصّل الفريق بعد بحث موسّع إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﺗﺒﺮز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺗﺴﻠّﻂ اﻟﻀﻮء، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﻮّر اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﯿﻦ. إذ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺴﺒﻊ ﻣﻦ 20 إﻟﻰ 30 ﻣﻘﻄﻌﺎً ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎً ﺣﺮص ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ أﻧﻐﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﺑﺪﻗﺔ، وھﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ أﺟﻮاء ﻗﺎﻋﺎت ﻋﺮض اﻟﻤﺘﺤﻒ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﻟﯿﺘﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ.

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ﻣﻦ ﺟﮭﺘﻪ، ﻗﺎل إﻳﻠﻲ أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ أﻧﻐﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ: “ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻓﻲ أﻧﻐﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اھﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ، وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻨﻮن. ﻟﺬا، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺨﺬھﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرﻧﺎ ھﺬا. ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎً ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮة اﻟﺼﻮت ﻷﺧﺬ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ، رﺣﻠﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻋﺼﻮر ﻋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻘﺎﻋﺎت ﻋﺮض اﻟﻤﺘﺤﻒ”.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺴﺒﻊ اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻀﺎرات، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﺄﻣّﻞ واﺳﺘﺮخِ، ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﮭﺎدﺋﺔ، وﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺎت أﺑﺪﻳﺔ، ﺗﻀﻢ ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺰﻣﺎن، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ، التي تضم أﻋﻤﺎﻻً ﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺤﻒ، وﻧﺒﺾ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺮوك وإﻳﻘﺎﻋﺎت ملوّنة، وھﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺮﺣﺔ وﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أوﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة.

ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ وأﻧﻐﺎﻣﻲ وﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﻧﻐﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮي أﺑﻞ ﺳﺘﻮر وﻏﻮﻏﻞ ﺑﻼي. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﻧﻐﺎﻣﻲ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﺠﯿﻞ دﺧﻮﻟﮭﻢ.