اغنيتان لمحمد عبده في العيد

May 20, 2020
يستعد فنان العرب محمد عبده لطرح عملين فنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد انتاج شركة روتانا.
العمل الأول عبارة عن أغنية وطنية بعنوان “ما في أغلى من بلادي” كلمات سعود سالم، ألحان طلال باغر، وسيتم اطلاقها أول ايام العيد.
أما العمل الثاني عبارة عن أغنية درامية بعنوان “يا جرحها” كلمات تركي آل الشيخ، ألحان د. عبدالرب إدريس. ويقول مطلعها: “يا جرحها.. ماعاد في قلبي مكان.. وماعاد فيني .. احتمل جرحٍ جديد” وسيتم اطلاقها ثالث يوم العيد.
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