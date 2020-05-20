سر الانسجام والنجاح بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز

في أحدث اطلالاتها الاعلامية، تحدثت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي عن سر الانسجام والنجاح بينها وبين شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” خاصة بعد أربعة تعاونات فنية بينهما، بالاضافة الى تحضيرات جارية حالياً لتعاون فني خامس يجمعهما.

وأكدت كنزة ان سر الانسجام والنجاح بينها وبين الشركة هو فقط التقارب في الأفكار والاذواق الفنية.

من جهة أخرى، فازت كنزة مرسلي بجائزة Golden Panther Awards عن أفضل فنانة في الشرق الاوسط، حيث أتى الفوز ليتوج رحلة نجاح مهمة جمعت شركة الانتاج الرائدة في الاعمال المصورة “لايف ستايلز ستوديوز” وكنزة مرسلي بسلسلة من الأعمال الفنية حققت نجاحات كبيرة على مدار سنوات، بدأت في عام 2018 بـ “ملكة سبأ”، ثم “قتّال” في عام 2019، ثم “La Casa Del Amor” في عام 2019 أيضاً، وآخرها “كانت باينة” في عام 2020 الأغنية التي اقتربت من ثمانية ملايين مشاهدة في أسابيع قليلة. والكليب من اخراج عادل سرحان.

أيضاً التعاون مستمر بين الشركة وكنزة بعمل فني خامس سيجمعهما قريباً.