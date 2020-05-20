حياة الفهد تهدد بعد اتهامات بتمويل نجل شخصية عربية بارزة لـ"أم هارون"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد على الاتهامات التي لاحقت مسلسلها "أم هاورن" مؤخرا بقيام نجل أحد الشخصيات العربية البارزة بدعم المسلسل.

وقالت الفنانة الكويتية في بيان نشرته عبر إنستغرام "بخصوص ما يتم تداوله عبر الوسائل المرئية أو السمعية من إحدى المحاميات أن ابن إحدى الشخصيات في الدول العربية البارزة داعم لمسلسل #ام_هارون عار عن الصحة نهائيا".

وأضافت:"المسلسل إنتاج حصري لمجموعة ام بي سي ومنفذ العمل مؤسسة الفهد للإنتاج وشركة جرناس فقط لا غير ولا يوجد أي تمويل آخر للعمل نهائيا.. والمسلسل لم يعرض على تلفزيون الكويت لا كعرض شراء أو كمنتج منفذ ولم يصور في دولة الكويت نهائيا".

واختتمت حديثها مهددة :"أي جهة إعلامية أو شخصية تقوم بتلفيق إشاعات ستقوم مؤسسة الفهد للإنتاج الفني برفع قضايا على كل مدعي وعن كل إشاعة".

وسبق وأن تفاخر المخرج المصري محمد العدل تصدر مسلسل "أم هارون" للترند الخليجي لأكثر من يوم، مُتحدثًا عن نفسه دون ذكر أي أحد آخر من طاقم العمل مما أغضب العديد، ومن بينهم بطلة المسلسل الفنانة الكويتية حياة الفهد.

Advertisements

وكتب العدل عبر صفحته على فيسبوك حول المسلسل بعد يومين من عرضه قائلًا: "أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا إن إحنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي .. بس أحب أعرفكم أن أخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها".

وكان تعليق العدل قد أغضب عددا كبيرا من الجمهور الخليجي الذي أكد أنه "جاهل" في الدراما الخليجية، مشيرين إلى أن ما قاله نوع من الغرور وقلة الاحترام، خاصة أنه لم يشكر أحدا من طاقم العمل.

في المقابل، قررت حياة الفهد الرد على طريقتها الخاصة عبر حسابها في إنستغرام، ونشرت صورة لشخصية "أم هارون" وكتبت معلقة: "إذا امتلأ كف اللئيم من الغنى تمايلَ إعجابا وقال أنا أنا ثم أنا ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ كلما يحمل أثمارا تواضع وانحنى ام هارون كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم. حياة الفهد".

عادت ونشرت الفهد بوست آخر قالت فيه :"شكر وتقدير للمخرجة لولوة عبدالسلام على مشاركتها في إخراج مسلسل #ام_هارون والشكر للكوادر الفنية والإنتاجية معها ودائما نكسب الناس بأخلاقها وتمنياتنا لها بالتوفيق وكل عام وانتي بخير".

يُشار إلى أن مسلسل "أم هارون" قد أثار بلبلة قبل بدء عرضه وحتى في حلقاته الأولى، لأنه يروي قصة امرأة يهودية عاشت في الخليج، وتعرضت لمعاملة غير جيدة من المجتمع بسبب انتمائها الديني، ورأى المشاهدون أن العمل ما هو إلا دعوة للتطبيع مع إسرائيل.