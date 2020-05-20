شكرا لقرائتكم خبر عن كسر أسنانه.. جيسون ديرولو يشارك فى "تحدى الذرة" ويحذر متابعيه من تجربته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان العالمي جيسون ديرولو في تحدى الذرة الذي من خلاله يتم وضع الذرة في مثقاب ثم يقوم الشخص بتشغيله وأثناء ذلك يحاول أكله. ونشر النجم جيسون ديرولو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من تحدي الذرة بعد المشاركة فيه عبر إنستجرام، محذرا من تجربة هذا التحدى فى المنزل.

وظهر في مقطع الفيديو النجم جيسون ديرولو، واضعا الذرة في مثقاف، محاولا أن يأكله بعد تشغيل المثقاب الكهربائي، وفي نهاية الفيديو يظهر على ما يبدو كسر في أسنان الفنان جيسون، ولكن لا يُعرف إلى الآن ما إذا كان ذلك مجرد مزحة أم حقيقة. Advertisements

يذكر أن جيسون ديرولو بدأ مسيرته الفنية فى 2006 واستطاع أن يضع بصمة مهمة فى عالم الغناء، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها خلال مسيرته الفنية "in my head " و"ridin' solo" و"if i'm lucky"، وغيرها.

وأطلق النجم العالمي جيسون ديرولو في 2019 أغنية "Too Hot" التى حققت نجاحا كبيرا، كما أطلق الكليب الخاص بـ"Too Hot" والذي قام هو بإخراجه، وهو من إنتاج كاميرون دين.

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