شكرا لقرائتكم خبر عن داش لليوم السابع: تعايشت بمصحة للمدمنين بسبب البرنس والجمهور بينادينى بعادل الشمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الفنان الشاب أحمد داش الأنظار نحوه من خلال شخصية "عادل" ضمن أحداث مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، والذى يعرض حالياً على شاشة dmc، محققاً نجاحاً كبيراً، وتلقى داش إشادات عدة من النقاد والجمهور على شخصية "المدمن" المستهتر الذى قدمها ببراعية شديدة، حتى وصل الأمر أن الجمهور يناديه في الشارع بـ"ياض يا عادل يا شمام".

وبسؤال أحمد داش، قال لـ"الخليج 365" ، أحمد الله كثيراً على النجاح الذى حققه مسسل "البرنس"، وعلى نجاح شخصية عادل، مشيراً إلى أنه تلقى ردود أفعال إيجابية على دوره في المسلسل الذى يعتبره من أهم الأعمال التي قدمها منذ ظهوره على الساحة الفنية .

وأشار داش، إلى أنه أثناء تحضيرات المسلسل، عقد عدة جلسات مع المدمنين والمتعافين في إحدى دور رعاية الأدمان بمنطقة وادى النطرون، مضيفاً إلى أنه ظل 24 لمدة ساعة متعايش بينهم ويتحدث معهم في كل التفاصيل، حتى يدرس الشخصية التي سيقدمها في المسلسل، لافتاً إلى أن المخرج محمد سامى كان حريصاً على تقديم الشخصية بشكل حقيقى.





وأضاف داش، أن محمد سامى مخرج كبير، وأثبت جدارته في منطقة التأليف، متابعاً: سامى سيقدم أعمالاً أكثر إثارة الفترة المقبلة، خاصة أن سامى ينزل للطبقات التي تشعر بالظلم والقهر، ولذلك فإن محمد سامى استطاع ان يقدم عملا درامياً فريداً من نوعه، من حيث الإخراج الذى شاهده الجمهور، وتارة أخرى على مستوى السيناريو والحوار الذى أبكى الجمهور وحقق هدفه .

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وأستطرد داش قائلا : أن المسلسل تناول عدة قضايا مهمة للشباب عن طريق شخصية عادل، أولها أنه ليس بالضرورة أن المدمن لا يكون شخصاً بلا مشاعر، وثانياً أن المدمن تكون لديه دوافع للتوقف عن تلك الأشياء، ولكنه شخص ضعيف يحتاج لمن حوله وتشجعيهم.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.