شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "خيانة عهد": بقيت مستهدف وبتوصلنى رسايل تهديد بسبب موت "هشام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن مسلسل "خيانة عهد" أول أعماله إلا أن الكاتب أحمد عادل نجح فى أن يضع نفسه وسط الكبار فى منافسة الدراما الرمضانية، والذى قال فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه مرعوب من رد فعل الجمهور على المسلسل.

وأشار إلى أنه عرض فكرة هذا المسلسل على المنتج جمال العدل والنجمة يسرا منذ عامين وتم تأجيلها إلى أن تم تنفيذها هذا العام بعد الاستعانة بورشة السيناريست أمين جمال التى قامت بكتابة الفكرة.

وعن تغيير اسم المسلسل من دهب عيرة إلى خيانة عهد، قال إن كلمة عيرة فهم خطأ فى الخليج لذلك تم تغيير الاسم فى قرار صحيح جدا من صناع المسلسل.

Advertisements

وعن حلقة الماستر سين التى انقلبت بها أحداث المسلسل وهى الحلقة الرابعة عشر التى تم قتل هشام ابن الفنانة يسرا فيها، أكد أن هذه الحلقة أحدثت ضجة كبيرة والجمهور أخذ الموضوع بشكل شخصى ووصلتنى تهديدات وهاشتاجات تطالب بحق هشام، بالإضافة إلى رد فعل انتقامى خضنى شخصيا وبصراحة الجمهور عنده حق أنا نفسى تأثرت بهذا المشهد وكنت مرعوب من الحلقة دى وبكتنى لمدة أسبوع قبل عرضها للجمهور، وماكنتش قادر أكتب إنه مات.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.