شكرا لقرائتكم خبر عن سارة التونسى عن ردود الفعل على "بـ100 وش": عاجزة عن التعبير أمام هذا الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الشابة سارة التونسى عن سعادتها لردود الفعل الإيجابية عن دورها فى مسلسل "بـ100 وش" التى تقوم به بدور "شيرين"، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لأحد رسومات معجبيها، معلقة عليها: "يعجز لساني عن التعبير أمام هذا الحب المترجم إلى كم هائل من الرسائل و التعليقات و المنشورات.. ???? لقد غمرتموني بكل أنواع الإبداع في التعبير عن محبتكم لي و أنا أبادلكم نفس الحب وأكثر.. شكرا على كم السعادة التى أدخلتموها على قلبى.. شكرا للرسام @tarek_aboalwafa على إبداعه في رسم ملامحي".

ومع ظهورها ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل"ليالينا 80‏‎”‎، تصدرت ‏الفنانة التونسية سارة التونسى مؤشر البحث "جوجل"، بعد طلتها الجذابة فى ‏المسلسل، وحازت صورها على إعجاب ومشاركة العديد من رواد السوشيال ‏ميديا، الذين وصفوها بـ"كراش" الرجالة فى مقابل آسر ياسين "كراش" البنات، وذلك عقب ظهورها فى مسلسل "بـ 100 وش" ‏مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين.

سارة التونسى ملكة جمال العرب لعام 2017، اسمها الحقيقى سهير، لكن ‏بعد أن جاءت إلى مصر وجدت أن اسم سهير " قديم" إلى حد ما فاختارت ‏لنفسها اسم سارة. ودرست "التونسى" إعلام وحصلت على الشهادة من ‏إسبانيا.‏

‏ كانت أول تجربة لسارة التونسى فى التمثيل، في إسبانيا من خلال ‏المشاركة فى فيلم قصير يحمل عنوان "بحبك" وعندما رأى والدها الفيلم قال ‏لها "أنتى مينفعش متمثليش" وهذه الجملة أسعدتها وقررت بعدها الاستمرار ‏فى التمثيل – بحسب تصريحاتها في برنامج ‏on set‏ والذى تقدمة ‏الإعلامية شيرين حمدى.