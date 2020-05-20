شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة 27.. هروب فتحى وياسر من رضوان فى لقائهما الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمواجهة جديدة جمعت بين "رضوان" محمد رمضان، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء أثناء تواجد "رضوان" عند الشحاتة للبحث عن ابنته "مريم"، وهو نفس المكان الذى جاء فيه "فتحى" بعد خداع "كيلانى" له وإعطائه طفلة مزيفة مقابل مبلغ مالى ضخم.

وتعجب "فتحى" من وجود "حمادة" محمد مهران مع "رضوان"، ولكنه كشف له أن "رضوان" كلفه بالعمل معه لمعرفة كل تفاصيل حياة "فتحى" وإخوته، وبعد إخبار "رضوان لـ "فتحى" بأنه عثر على ابنته، هربا فارين واغلقوا باب الغرفة المتواجد بها "رضوان".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.