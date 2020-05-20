توبا بويوكستون: لست ناجحة في الاعتناء بجمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن رفضها لعمليات التجميل، وأكدت على كونها من أشد المؤيدين للجمال الطبيعي، ولفتت إلى أن عمليات التجميل جعلت النساء شبيهات لبعضهن بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

توبا كانت في حديث مباشر مع متابعيها، عندما سألها أحدهم عما إذا كانت قد خضعت لأي عمليات تجميل، فقالت: «أنا دائماً مع الجمال الطبيعي، أساساً أخاف من الإبرة، وفي الفترة الأخيرة، أصبح الجميع يشبهون بعض بسبب التجميل الصناعي».

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النجمة التركية أضافت: لست من الناس التي تعتني بنفسها، ولا أريد الاعتناء، واحترم من يفعل ذلك، وانظر لهم باعجاب، لكنني لست ناجحة في هذا الموضوع»، ولم يمر كلام توبا مرور الكرام على محبيها الذين أكدوا على جمال الممثلة الطبيعي، مشددين على أنها ليست في حاجة لمشرط التجميل.

على جانب آخر، انتشرت أنباء خلال الفترة القصيرة الماضية عن انفصال توبا بويوكستون عن حبيبها، رجل الأعمال أوموت أفيرجان، وذلك بعد 4 سنوات على علاقتهما العاطفية

يُذكر أن مسلسل «النهضة العثمانية» كان آخر عمل درامي عُرض لتوبا، وهو أول عمل تتعاون فيه النجمة التركية مع شبكة Netflix، وفيه تجسد توبا دور «مارا» زوجة السلطان العثماني مراد الثاني، ووالدة السلطان محمد الفاتح المعنوية «زوجة أبيه»، حيث كان يستشيرها في الكثير الأمور، وتشارك توبا في بطولة العمل أمام جيم يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، الايدا أكدوغان، بينار دينيز، اردال يلديز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير، يفورك ماليكيان.