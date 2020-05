صوفيا ريتشي تتجول فى شوارع لوس أنجلوس بدون كمامة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية الشابة صوفيا ريتشى، البالغة من العمر 21 عاما، باتت معتادة على الظهور بدون كمامة في أياً من الشوارع التي تتجول فيها، وذلك حسب موقع جريدة الديلي ميل البريطانية و الذى نشر تقرير مطول حول أن النجمة الشهيرة ظهرت خلال الساعات الماضية في مدينة لوس أنجلوس بدون كمامة.

وكان هذا الأمر قد سبق، وحدث منذ يومين حين ظهرت صوفيا ريتشي، في الشارع بدون ارتداء أي كمامة أيضاً.

النجمة العالمية، كانت قد أعلنت خلال مقابلة منذ فترة إنها لن تظهر على الأرجح في أي حلقات جديدة من برنامج تليفزيون الواقع “Keeping Up With the Kardashians”، وبررت ذلك أنها قررت أن تدخل مجال التمثيل الذي ترددت كثيرًا أن تدخله خوفًا من الفشل، لكن ريتشي أكدت أن عام 2020 ليس عام الخوف وسأقدم علي هذه الخطوة قريبًا جدًا وهي تشعر بالحماس الشديد تجاه هذه الخطوة.

وكشفت صوفيا ريتشي قائلة: الأدوار التي أقرأها في الوقت الحالي تشبهني إلى حد ما، لذلك فمن السهل بالنسبة لي أن ألعبها.

والجدير بالذكر أن صوفيا ريتشي التي تخطف عادة الأنظار بجمالها وإطلالاتها المذهلة ظهرت مؤخرًا مع عدد من نجوم برنامج تليفزيون الواقع الشهير“Keeping Up With the Kardashians” وذلك في حفل عشاء ضخم أقيم في ماليبو بكاليفورنيا.