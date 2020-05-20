تتناول صراصير وجرادًا.. نيكول كيدمان تصدم متابعيها بـ"الفيديو المقرف"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت النجمة العالمية نيكول كيدمان متابعيها وأثارت اشمئزاز وغضب الكثيرين منهم عندما أعادت نشر فيديو قديم لها وهي تأكل الحشرات.

الملايين من متابعي كيدمان تفاجأوا بالفيديو الذي سجل لها عام 2018 خلال مقابلة أجراها معها موقع مجلة "Vanity Fair" وظهرت فيه وهي تجلس على أحد المسارح وتقوم بأكل الحشرات.

وكان لافتا وغريبا أن النجمة العالمية أعادت نشر الفيديو على حسابها في "إنستغرام"، متجاهلة الكم الهائل من الانتقادات التي وصفت المقطع حينها بـ"المقرف" نظرا لقيام كيدمان بتناول الديدان والصراصير والجراد المقلي.

كيدمان أرفقت مقطع الفيديو بتعليق "هل تريدون تجربة سناك جديد في المنزل؟ ربما لدي بعض الاقتراحات".

يذكر أن النجمة كيدمان كشفت خلال المقابلة أنها تتناول الحشرات بين الحين والآخر وأنها تشكل بهذا جزءا من ملياري شخص حول العالم يقومون بالمثل".

ودفع الحجر الصحي المفروض على معظم دول العالم، المشاهير لنشر مقاطع فيديو وصور وهم يقومون بأعمال غير عادية لكسر حالة الملل.

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وتقضي كيدمان وقتها في الحجر المنزلي كمعظم الناس في بلاد العالم كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومؤخرًا، قامت النجمة بنشر صورة لنفسها من الحجر الصحي من داخل منزلها، وكشفت من خلالها بأنها تستغل هذا الوقت لتعلم مهارة جديدة، ألا وهي تعلم اللغة الإيطالية.

وعلّقت كيدمان على صورتها وهي تدرس الكتب الإيطالية بينما كانت تجلس على أريكة في قصرها في ناشفيل، قائلة: "خلال هذا الوقت أثناء إقامتي في المنزل، كنت أدرس اللغة الإيطالية التي أعطتني الأمل والعزاء والتشتيت".

واستطردت قائلة: "لطالما أحببت إيطاليا، لكن القدرة على إعادة اكتشاف اللغة الآن كان بمثابة نعمة إنقاذ بالنسبة لي".

وكانت نيكول قد أعربت مسبقًا عن رغبتها بتعلّم اللغة الإيطالية، ففي عام 2014، كشفت الممثلة العالمية من أصول أسترالية لمجلّة Marie Claire بأن تحدّثها الإيطالية بطلاقة هو أحد أهم أولوياتها الدائمة.