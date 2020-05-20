حليمة بولند: أفضل الأكلات الكويتية.. وهذا السؤال يُوجه للجمهور (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على برنامجها "هنا الكويت"، مشيرة إلى أنه حقق صدى واسعًا مؤخرًا.

وقالت حليمة في فيديو خصت به "فوشيا": "أما بخصوص برنامج رامز جلال، فقد تم استضافتي منذ 4 سنوات عندما كنت حاملًا في ابنتي كاميليا".

وأضافت: "بالنسبة لبرنامج شيخ الحارة، فكنت أيضًا ضيفة فيه عندما كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، الآن تقدمه إيناس الدغيدي وأرى أنها أفضل في تقديم شيخ الحارة".

وعن رفضها التمثيل، قالت بولند: "جاءت لي عروض كثيرة ولكن أرى نفسي مقدمة برامج وليست ممثلة رغم خوضي لتجربة الفوازير، التي تعد الأولى من نوعها في الخليج".

وبخصوص أجواء شهر رمضان، قالت: "الأجواء جميلة جدا مع لمة الأهل والأسرة، وبالنسبة للأطباق الرمضانية المفضلة لدي، بالتأكيد الأكلات الكويتية مثل التشريبة وصب القفشة واللقيمات".

وأردفت: "مصر وحشتني جدًا جدًا، وأتابع العديد من المسلسلات الرمضانية، منها البرنس لمحمد رمضان، وأم هارون لحياة الفهد".

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وعن أسباب تواجدها بقوة على السوشال ميديا، قالت: "هذا السؤال يتوجه إلى جمهوري بالتأكيد".

وكانت حليمة بولند قد تدخلت على خط الأزمة الدائرة بين الفنان المصري محمد رمضان ومواطنتها الإعلامية مي العيدان التي هاجمته بسبب فيديو قديم يعبر فيه عن حبه للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر "سناب شات" تعرض فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر "واتس اب" توضح موقف الأخير من صدام حسين.

وقالت بولند في تعليقها على الفيديو: "الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين" في إشارة لتعرض النجم المصري للظلم.

وفي الفيديو قال رمضان في تعقيبه لحليمة بولند: "ده قديم أوي وإنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين".

وأضاف رمضان: "أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميًا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته، هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية؟".

وسبق أن كشفت حليمة بولند سبب النجاح الساحق الذي يحققه الفنان المصري رامز جلال من خلال برنامج المقالب الذي يقدمه كل عام، موضحة أن الجميع ينتظر مشاهدة برنامجه على الرغم من أنهم على علم بأنه كذب ومفبرك، فهو البرنامج الوحيد الذي يشاهده النقاد قبل المتابعين.