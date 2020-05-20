السقا يكتسح شريف سلامة مبكرًا.. ورزان تصفه بـ"اللي جايبها من تحت"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ الفنان المصري شريف سلامة مساء الأربعاء ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا" الذي يقدمه النجم أحمد السقا بصحبة رزان مغربي على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان مغربي ضيفها بمقدمة أبرزت خلفيات غير معروفة عن شريف، قائلة: "ضيفنا النهاردة يا جماعة بيقولوا عليه بالمصري جايبها من تحت.. بدأها من وراء الكاميرا.. اشتغل مساعد مصور وبعدين مساعد مخرج".

وتابعت رزان تقديمها: "ضيفنا عمل أدوار صغيرة كتير لحد ما وقف قدام الزعيم عادل إمام.. معانا ومع السقا اللي ملوش في الأكشن خالص.. الأهلاوي الصميم.. أبو سليم وسلمى.. شريف سلامة".

وبدأ النجمان مسابقات البرنامج بتحدي نفخ البلالين الذي أنهك شريف والسقا أيضا وانتهى بفوز الأخير، ثم خاض الطرفان تحدي "ناقصها إيه" الذي اكتسح فيه السقا ضيفه، وبعده تحدي "خيط رفيع"، ليكون التحدي الرابع هو الفوز الأول لـ"شريف" حيث تمثل في الوزن الصحيح.

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وخسر ضيف الحلقة الفنان شريف سلامة مبكراً، حيث لم يفز إلا في تحد واحد فقط من خمس تحديات أمام السقا، هو تحدي الوزن، ما جعل مقدمة البرنامج رزان مغربي تعبر عن فرحتها العارمة بفوز شريف الوحيد، وترك السقا خيار التبرع لصديقه الخاسر شريف سلامة الذي قرر التبرع لجمعية رسالة الخيرية.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.