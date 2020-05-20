سوسن أرشيد عن زوجها مكسيم خليل: بقنع نفسي ما اشحطوا برا البيت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كتبت الفنانة السورية سوسن أرشيد زوجة الفنان مكسيم خليل منشورا من خلال خاصية الستوري عبر صفحتها الرسمية إنستغرام، أعربت فيه عن دهشتها ومفاجأتها من أداء زوجها في مسلسل "أولاد آدم" تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

وقالت أرشيد إنها لا تعلم إن كانت ستستطيع أن تكمل مشاهدة مسلسل "أولاد آدم" بسبب أداء زوجها المستفز، معبرة عن مدى روعة تمثيل زوجها مكسيم في هذا المسلسل، وقالت: "بعد كل حلقة بدّي شي ساعة لاقنع نفسي انو مكسيم حباب وهاد تمثيل وحرام ما لازم اشحطو برا البيت".

الفنان مكسيم خليل رد على زوجته بعد ذلك أيضاً من خلال خاصية الستوري على إنستغرام، قائلاً: "اتواسطولنا يا جماعة عند المدام.. أنا والشنتاتي عالباب.. تراام".

Advertisements

وتأتي هذه التعليقات لمكسيم خليل بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد الحلقات الأخيرة التي عُرضت من مسلسل "أولاد آدم"، إذ يجسد خليل شخصية الإعلامي "غسان" الأناني الذي يمتلك مئة وجه ويستغل الجميع لأجل مصالحه، حيث استفزت هذه الشخصية الجمهور كثيرا خصوصا بعد انتحار "نور" الفتاة القاصر ذات الـ16 عاما، وهي التي استغلها "غسان" لإقامة علاقة معها ومن ثم قام بتصويرها، إذ تقرر "نور" الانتحار بسبب انتشار مقاطع الفيديو، ويدفعها "غسان" إلى ذلك بدلاً من تهدئتها.

وأًصبح هذا المشهد حديث مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن مدى إتقان خليل لهذه الشخصية المستفزة ناهيك عن إيماءات وجهه وحركات جسده التي يعبر من خلالها بحسب قول المتابعين، فيما قال آخرون بأن مشهد انتحار "نور" لا يجب أن يعرض بهذا الشكل فهو يشجع المراهقين على الانتحار.

وبالإضافة إلى مكسيم خليل، فإن مسلسل "أولاد آدم" يضم كلا من قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة وماغي بوغصن. وهو مسلسل درامي اجتماعي قريب من الحياة الاعتيادية التي نعيشها وتدور أحداث المسلسل من خلال عرض حبكتين متوازيتين عن ثنائية غسان وديمة، وسعد ومايا، ويتقاطعان بعد ذلك في ظرف معين.

وبالعودة إلى الفنانة السورية سوسن أرشيد، فيذكر أنها انقطعت عن التمثيل منذ آخر مشاركة لها في عام 2015 من خلال مسلسل "وجوه وأماكن" من تأليف وإخراج هيثم حقي، ومسلسل السيرة الذاتية "سرايا عابدين2" من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج شادي أبو العيون السود.