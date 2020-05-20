يزيد الراجحي يكشف عن وصيته.. وجّه فيها بتوزيع ثلث ثروته لهؤلاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ رجل الأعمال السعودي وسائق الراليات الشهير يزيد الراجحي، جمهوره على "سناب شات"، بصورة من وصية له كان قد كتبها عام 2000 أي قبل 20 عاما.

وتضمنت الوصية: "الحمد لله الذي حكم على خلقه بالفناء والصلاة والسلام على النبي المصطفى .. أما بعد فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه يزيد بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي".

وتابع: "ويوصي من بعده من الذرية والأقارب وجميع المسلمين بما وصی به إبراهيم بنيه ويعقوب.. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.. كما يوصي أخوانه وأخواته وجميع أهله بعدم التفرق والاختلاف وأن يتراحموا ولا يتقاطعوا وأن يوقر صغيرهم كبيرهم وأن يعطف كبيرهم على صغيرهم وأن يراعو حدود الله ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه وأن يحافظوا على الصلاة فإنها عمود الدين".

وأردف: "ثم إن حدث بي الموت فأوصى وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعا أن عدد ما أملكه من أسهم في شركة يكون وقفا لوجه الله تعالى.. ويتم الصرف من الايراد على مصاريف إصلاح الأوقاف وتجديدها إن احتاجت لذلك بالإضافة إلى مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية".

كما طالب بتوجيه ثلث ثروته لها حال وفاته يصرف على الأيتام والأرامل والفقراء، ويقدم أهل الديانة والصلاح على غيرهم وبناء المساجد ويكون الناظر على وقفي والدي محمد بن عبد العزيز الراجحي.. والله ولي التوفيق".

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وشملت الوصية :"يكون لمجلس النظار مكافأة لا يتجاوز إجماليها ٢.٥٪.. اثنان ونصف في المائة من صافي غلة الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني توزع بينهم بالتساوي، كأتعاب لجلسات مجلس النظار الدائمين والمعينين ويقرر المكافأة مجلس النظار من كل عام".

واحتوت الوصية أيضا :"يتم سداد أي دين للمدين لهم مباشرة بعد التأكد من صحته.. وأن يحجج عني كل عام حسب الاستطاعة بعد وفاتي".

وعلق أسفلها "وصيتي قبل 20 سنة وكان عمري 18 سنة، واليوم بسوي واحدة جديدة الله يقبلها يا رب".

وقد اعتاد رجل الأعمال السعودي وسائق الراليات يزيد الراجحي على نشر الوثائق الخاصة به، فكان قد أثار حالة من الجدل وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره شهادته عبر تطبيق سناب شات، يكشف فيها عن ضعفه في المرحلة الدراسية.