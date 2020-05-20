شكرا لقرائتكم خبر عن "فلانتينو" الحلقة 27.. الزعيم يتخلص من ورطة عزومة داليا البحيري لدلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 27 من مسلسل "فلانتينو" قيام داليا البحيري بعزومة دلال عبد العزيز وزوجها على الغذاء، وذلك بعدما أنقذت دلال داليا من كلب كان سيهجم عليها. وتورط عادل إمام في العزومة لأنه زوج لداليا ودلال دون علمهما، وبالتالى ظهوره سيتسبب في فضح زيجته من داليا البحيري، إلا أن سمير صبري صديقه نصحه بحضور العزومة والتظاهر بغياب زوج داليا أمام دلال والتظاهر وغياب زوج دلال أمام داليا.

وقام الزعيم بالتحجج بالعمل لينهي العزومة تاركا الزوجتين معا يكملان الغداء، ليتفق مع الأمن على إخبار الزوجتين أن زوجيهما تشاجرا سويا، خاصة أن دلال وداليا لا يعلمان أنه نفس الشخص، وذهبا لقسم الشرطة لتتشاجر دلال وداليا سويا وتفشل علاقة صداقتهما.

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.