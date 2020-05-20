شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى: دفعت فاتورة 2000 يورو فى مطعم بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمود العسيلى إن السبب وراء "نرفزته" فى حفل "أنت معاك واسطة"، أن هذا الشخص من منظمى الحفلة، رغم أنه من المفترض أن يقوم بواجبه، وينظم الأمور فى الحفل. وأضاف فى الجزء الثانى من لقائه برنامج "شيخ الحارة والجريئة "، مع إيناس الدغيدى، بقالى 3 سنين بعمل أغانى مع أحد البنوك، العام الماضى قدمت الأغنية مع مدحت صالح ونجحت ثم هذا العام مع بهاء سلطان، وكل ما يتردد أن تعاقدى مع هذا البنك لأن المخرج هشام فتحى صديقى، شائعات، فإدارة البنك تثق فى، ويسندون لى هذا العمل، والحمد لله لم نخذلهم.

أما عن دفعه 2000 يورو كفاتورة فى أحد مطاعم باريس، قال محمود العسيلى: "بحب أدور على أحلى مطاعم فى أى مكان بسافره، وفى باريس دخلت أحسن مطعم فى العالم ولكن الفاتورة كانت تقيلة شوية".

وبالنسبه لعلاقته بالصحفيين اتهم "شيخ الحارة" محمود العسيلى بأنه "مغرور"، ليرد العسيلى: "عندى أصدقاء صحفيين كتير، أنا بشوف إن كل واحد لازم يشوف شغله.. فيه ناس بتتصل بيا بس أنا حقى إنى مردش، علشان فيه مدير أعمال بيرد على التليفونات ودى وظيفته وأنا مش هقفل بابى فى وش حد، ولو حد بعت على إيميلي وأنا مردتش أبقى نص كم".

كما واجه العسيلى اتهاما آخرا بأنه سافر مع خطيبته إلى فرنسا دون زواج، ليؤكد العسيلى المعلومة قائلا: "أه سافرنا ألمانيا وفرنسا ولبنان وأسبانيا وتركيا، ولكن كنا مع أصحابنا فى رحلات وبنتفسح".

وأكد العسيلى: "ماحصلش إني اتقدمت لحد واترفضت، ولكن حصل إن قلبى اتكسر قبل كدة، وأعتقد 3 جوازات كتير أوي على سنى، بس الثالثة تابتة".

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كما أكد محمود العسيلي أن حديثه عن الكورونا فى إحدى التغريدات له على تويتر فهمت بشكل خاطئ، قائلا: "ماقولتش إن كورونا وهم، قولت إنها خدعة كبيرة في البشرية، كنت بتكلم عن حجم الخوف والهلع غير المبرر، بالكورونا قعدنا 4 مليارات شخص في البيت، والحكومة المصرية مابتتعاملش بهلع وخوف بالعكس بطريقة خلتنا نفتخر بحكومتنا".

وتابع خلال برنامج شيخ الحارة: أغنية "علشان تبقى تقولي لا" لتميم يونس مش بتاعتى، وأنا استفدت إنى طلعت فيها وشرف ليا إنى أطلع فيها، ولما عمل الأغنية اللي قبلها "إنتى أى كلام" قولتله أنا معاك فى اللى جاي، وأعتقد إنها عبقرية بس هي مش أغنية، لأنها بتلعب على المحتوى.

وأضاف العسيلى: بتفرج على مسلسلات رمضان وفي حاجات كتير عجبانى، لكن كنت قولت إن 30٠ حلقة ممكن يأثروا على المحتوى، ولو اتعملت 15 حلقة هيبقى أفضل، والمشكلة إننا بنتفرج على مسلسلات برة وعارفين الإيقاع السريع، وأنا شخصيا أتابع "الاختيار والبرنس و١٠٠ وش والفتوة وماغنيتش تترات خالص غير مرتين.

ووجه العسيلى رسالة إلى ابنه قائلا: "ابنى علي مش بعيد عني، أنا موجود في حياته بشكل كبير، وبيبات عندي يومين تلاتة في الأسبوع، وهيتم 10 سنين في أغسطس اللي جاي وأقول له: "أنا دايما في ضهرك وسندك" وعن والده قال: "كان مؤثر في حياتي وعلمني حاجات كتير".