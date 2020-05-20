شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الأمريكي مارك والبيرج ينصح بتناول خل التفاح والزنجبيل لتقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم الأمريكي مارك والبيرج مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ظهر فيه مع أسرته وأصدقائه، ناصحا متابعيه بضرورة تناول خل التفاح والزنجبيل من أجل تقوية الجهاز المناعي. وكتب الممثل الأمريكي مارك والبيرج عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: "خل التفاح والزنجبيل والثوم في الصباح يعزز المناعة بشكل كبير". على صعيد آخر، يسعى مارك والبيرج إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في فيلم الجاسوسية الجديد Our Man from Jersey أحد نتاجات نتفليكس الأصلية الجديدة بعد أن شوهد فيلمه الأخير الذي عرض عبر التطبيق الشهير من 85 مليون مشترك حول العالم.

Advertisements ويقوم مارك والبيرج بإنتاج فيلم الجاسوسية الجديد، إلى جانب لعب دور البطولة فيه، فيلم الجاسوسية الجديد سيقوم والبيرغ بإنتاجه كذلك بجانب قيامه ببطولته. وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى مليون و504830، بزيادة قدرها 24481 حالة عن العدد السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 90340.

وهذه الحصيلة لحالات مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا هي حتى الساعة الرابعة من مساء يوم 18 مايو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.

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