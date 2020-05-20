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شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وهشام عباس وحميد الشاعرى يحيون حفلا ثانى أيام العيد على سى بى سى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المنتج الكبير تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو عن حفل ثانى أيام العيد بحديقة الأزهر الذى سيذاع العاشرة مساء على قناة سى بى سى، ويضم النجوم حميد الشاعرى وهشام عباس ومدحت صالح.
يشار أن المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم سهرات مميزة على قنواتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إنه بعد موسم رمضانى مميز لقنوات المتحدة بشهادة الجمهور، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك وخلال فترة حظر التجول، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجميلة خلال أيام إجازة العيد.
مدحت صالح
ويختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربون والمطربات من أفضل نجوم مصر مثل تامر حسنى وأنغام وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد وهشام عباس ومدحت صالح وعلاء عبد الخالق، وحنان مع كوكبة من الموسيقيين، وذلك من مسارح الصوت والضوء بالأهرامات وحديقة الأزهر.
حميد الشاعرى
هشام عباس
وأضاف صالح أنه سيتم الكشف خلال أيام عن تفاصيل و مواعيد كل حفل وعن مواقيت إذاعتها على قنوات المتحدة، مؤكدا أنه يتم فى كل الحفلات مراعاة الإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا متمنيًا لكل المصريين السلامة و كذلك الاستمتاع بالمنوعات والحفلات المختلفة على كل القنوات.
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