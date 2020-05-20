شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح: أحمد داش فنان موهوب.. وتحية لصناع "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، بالممثل الشاب أحمد داش أحد أبطال مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، واصفا إياه بالفنان الموهوب والمتفرد والمتمتع بقدرات خاصة، موجها الشكر لكل من يدعم هذه المواهب وضمهم لأعمال تضم نجوما كبار .



تدوينة خالد صلاح عن أحمد داش

وكتب الكاتب الصحفى خالد صلاح فى تدوينة على "تويتر": أجمل حاجة بجد السنة دى سطوع هذا النجم الفنان أحمد داش ضمن فريق عمل مسلسل البرنس.. هذا الشاب موهوب ومتفرد ويتمتع بقدرات خاصة ولعب دورا صعبا دون تكلف أو تقليد لمن سبقوه من نجوم كبار لعبوا أدواراً مشابهة فى السابق.. شكراً لمن يطلقون هذه المواهب وشكراً لمن يغزل هذه الموهبة فى عمل متكامل".

نجاح كبير وردود فعل إيجابية نالها مسلسل "البرنس" منذ عرض حلقاته الأولى، ليحتل مؤشرات البحث على جوجل وتريند "تويتر"، يوميا مع كل حلقة جديدة، واستطاع المخرج محمد سامى أن يكتشف منطقة جديدة لدى محمد رمضان ويصدقها المشاهد، فأن تجعل نجم كبير مثل رمضان ينشر بين فترة وأخرى صور لسيارته الفاخرة ورغم ذلك يصدقه الناس حين يجسد شخصية "عامل دوكو" يتعرض للظلم فيتعاطف معه الناس فذلك أمر يحسب لسامى ورمضان ، بالإضافة إلى قدرة محمد سامى الإبداعية فى خروج تلك الطاقات الإبداعية من نجوم العمل إن دل ذلك فإنه يدل على موهبة سامى فى عالم الإخراج.

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ويجسد داش ضمن أحداث المسلسل دور "عادل" مدمن الهيروين، والشقيق الأصغر لرضوان البرنس محمد رمضان، تموت صديقته للا فضة ضمن الأحداث رغم مطالبتها عدة مرات أن يذهبا إلى مصحة ليتلقا العلاج اللازم كى يبتعدا عن المخدرات.

كل هذا النجاح يحسب أيضا للشركة المنتجة "سينرجى" وخاصة الأستاذ تامر مرسى الذى وفر كل الإمكانيات التى تدفع العمل ليتفوق على أعمال قوية منافسة لنجوم كبار، وهذا ليس جديدا على شركة بحجم سينرجى رائدة صناعة الفن والإعلام فى الوطن العربى، والتى أخذت الدراما فى منطقة أخرى بعد سنوات من الركود.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.