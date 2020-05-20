شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يحتفل بالذكرى الـ11 لزواجه بإنجى علاء: بحمد ربنا إنه رزقنى بيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان يوسف الشريف بالذكرى الـ11 من زواجه من إنجى علاء، قائلا: "كل يوم فى الـ11 سنة دول بحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه رزقني بيكي". ونشر الشريف صورا من احتفاله بذكرى زفافه عبر حسابه الرسمى بتويتر، وقال: "النهارده نتم 11 سنة جواز، كل يوم في الـ11 سنة دول بحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه رزقني بيكي، كل سنة وانتِ طيبة وربنا يخليكي ليّا وللولاد".



يوسف الشريف عبر تويتر

وفى سياق آخر، اكتشف الفنان يوسف الشريف سر العصير الذي كان يتناوله باستمرار في تكتل الواحة، حيث إن هذا العصير هدفه السيطرة عليه ونسيان كل ما يعرفه، برغم أن العاملين معه في الواحة كانوا يؤكدون له أن هذا العصير الذي لونه يميل للأزرق ما هو إلا مشروب طاقة.

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يوسف الشريف وزوجته

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.