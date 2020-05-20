شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: أنا تولدت ليلة 27 رمضان وبابا كتبلي شعر وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا وأبيات شعر كتبها والدها في يوم مولدها، مؤكدة أنها ولدت في ليلة 27 من شهر رمضان. وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "أنا تولدت ليلة ٢٧ رمضان وبابا كان بيحب عيد ميلادي الهجري قوي وكتبلي شعر أول م اتولدت (أنت من الرحمن هدية) اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم أرحم أبي وأسكنه جنتك".

ناهد السباعي تنشر صورة على انستجرام Advertisements وتشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "النهاية"، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

والد ناهد السباعي ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

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