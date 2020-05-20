شكرا لقرائتكم خبر عن "بتاكلى ايه يا ياسمين" .. صورة تجمع ياسمين صبرى ومخرج مسلسل فرصة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج مرقس عادل، على مشاركة جمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين صبرى، من كواليس مسلسل فرصة تانية، الذى نال إعجاب الجمهورمنذ بدء عرضه فى شهر رمضان. وعلق المخرج مرقس عادل على الصورة قائلاً :"بتاكلي ايه يا ياسمين فرصة تانية".





وشهدت الحلقة الـ26 من مسلسل "فرصة تانية"، بطولة النجمة ياسمين صبري، بسفر زياد (أحمد مجدى) إلى شرم الشيخ وفى نفس الوقت تصل ملك (ياسمين صبرى) إلى هناك، وتتصل ملك بـ كمال (أحمد الشامى) لتسأله عن مكان إقامة زياد الذى يستفسر من شيرين (سارة الشامى) عن مكان ملك، حتى يلتقى الثنائى هناك.

وبمجرد لقاء ملك وزياد تصل لهما رسالة مصورة من سالم (محمود البزاوى) الذى يخبرهما بأنه فى حال سماع هذه الرسالة تكون خطته قد نجحت، ويشارك فى الفيديو عبد الرحمن (محمد أبو داود) وروحية (نهال عنبر) ومريم (هبة مجدى) وكريم (عمر الشناوى) وسامح (ادوارد) يحثونهم على استكمال قصتهما لأنه من الصعب أن يكون هناك حب بهذه الطريقة ولا تكتمل وأن يستمكان ببعضهما.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.