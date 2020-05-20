شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى: نهاية البرنس مفاجأة واتفقت مع محمد رمضان على منافسة الأسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج محمد سامي لأحد البرامج الفنية إن نهاية مسلسل "البرنس" تحمل مفاجأة كبيرة، مشيرا إلى أن كل التكهنات المتداولة حاليا غير صحيحة، وأشار سامى إلى أنه اتفق مع النجم محمد رمضان هذا العام على منافسة مسلسل الأسطورة الذى قدمناه عام 2016، وأحمد الله على النجاح الكبير الذى حققه المسلسل وتفاعل الجمهورمعه الأحداث، خاصة الجميع الممثلين كانوا لديهم هدف وهو "هنشتغل براحتنا وكأننا مش بنمثل".

وأكد المخرج محمد سامي، فى تصريحات تليفزيوينة، عن بكاء الطفلة فريدة التى تفاعل معها الجمهور، أنه ببساطة أخفى والدتها أثناء تصوير المشهد وترك الفتاة في الموقف، مضيفا: "معظم البكاء كان حقيقيا وحالة الخوف كانت حقيقية".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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