في ذكرى ميلادها.. ناهد السباعي تكشف عن قصيدة كتبها والدها في هذه المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع والدها، وصورة لقصيدة كتبها ولدها يوم مولدها الهجري الذي يحل اليوم.

وكتبت ناهد: "أنا اتولدت ليلة ٢٧ رمضان و بابا كان بيحب عيد ميلادي الهجري قوي وكتبلي شعر أول ما اتولدت (أنتِ من الرحمن هدية) اللهم أرحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم أرحم أبي وأسكنه جنتك".

الفنانة ناهد السباعي هي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرج الراحل مدحت السباعي، الذي رحل عن عالمنا في 21 مايو 2014.