رسائل رومانسية بين يوسف الشريف وزوجته في عيد زواجهما الـ11

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورا تجمعه بزوجته الكاتبة والاستايلست إنجي علاء بمناسبة عيد زواجهما ال11.

وكتب الشريف: "النهاردة نتم ١١سنة جواز، كل يوم في الـ١١سنة دول بحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه رزقني بيكي، كل سنة وأنتِ طيبة وربنا يخليكي ليّا وللولاد".

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وكتبت إنجي تغريدة قالت فيها: "عيد جوازنا الـ ١١، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، رحلة كفاح طويلة، يارب دايما ربنا يعملنا اللي فيه الخير، كل عيد جواز وأنت جنبي في أحسن حال وصحة وسعادة وربنا يخليك لينا".

ويتعاون الشريف وإنجي علاء في هذا العام بمسلسل النهاية حيث صممت إنجي ملابس المسلسل، كما كتبت له من قبل قصة مسلسل "لعبة إبليس".

وتزوج الشريف وإنجي في في سنة 2009، وأنجبا عبدالله وعبدالرحمن.