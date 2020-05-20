أحمد يهزم شريف وسط إندهاش رزان مغربي في إغلب السقا

تبدأ الحلقة السابعة والعشرون من برنامج إغلب السقا باستضافة الفنان شريف سلامة واستطاع السقا أن ينال الفوز بالتحدي الأول "أنفخ البلالين"، وفاز السقا أيضًا في التحدي الثاني "سطر معجون".

وفي التحدي الثالث "ناقصها إيه"،

فاز الفنان أحمد السقا على شريف سلامة بأربع نقاط مقابل لا شئ، بينما في التحدي الرابع استطاع شريف سلامة الفوز على أحمد السقا، وتعويض النقاط.

وفي التحدي السادس والأخير "رمية حرة" تغلب الفنان أحمد السقا على الفنان شريف سلامة،ليعلن فوزه بحلقة اليوم.

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يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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