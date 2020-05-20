رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أمس التصريح بإعلان لإحدى شركات المحمول باستخدام أحد المطربين غير المصرح لهم بالغناء بعد أن استعلمت عنه مننقابة المهن الموسيقية وثبت عدم التصريح له بالغناء أو اكتسابه العضوية سواء كانت عاملة أو منتسبة.
وكانت إحدى شركات المحمول قد تقدمت للحصول على تصريح بجواز إعلانها الجديد المنتظر طرحه خلال أيام العيد والذي يقوم بالغناء فيه "حسن شاكوش"، وبناء علي استعلام الرقابة عن أحقية المطرب بمزاولة المهنة رفضت التصريح للإعلان.
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة ترفض إعلان لإحدى شركات المحمول بسبب شاكوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.