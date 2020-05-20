الرقابة ترفض إعلان لإحدى شركات المحمول بسبب شاكوش

رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أمس التصريح بإعلان لإحدى شركات المحمول باستخدام أحد المطربين غير المصرح لهم بالغناء بعد أن استعلمت عنه من

نقابة المهن الموسيقية وثبت عدم التصريح له بالغناء أو اكتسابه العضوية سواء كانت عاملة أو منتسبة.



وكانت إحدى شركات المحمول قد تقدمت للحصول على تصريح بجواز إعلانها الجديد المنتظر طرحه خلال أيام العيد والذي يقوم بالغناء فيه "حسن شاكوش"، وبناء علي استعلام الرقابة عن أحقية المطرب بمزاولة المهنة رفضت التصريح للإعلان.