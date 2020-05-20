الهرب خارج مصر.. أبرز أحداث الحلقة 27 من ب100 وش

عقب استدعاء ماجي ( علا رشدي ) للتحقيق معها بعدما قام الضابط بحصر جميع العاملين في مجال المكياج السينمائي والمؤثرات الخاصة واشتبه في ماجي وطلبها للتحقيق.
بعد خروج ماجي من النيابة اتفقت مع العصابة على الإختفاء في المنزل لفترة من الزمن لحين التأكد من عدم مراقبتها، وقرروا الاستمرار في المهمة الجديدةوهي النصب على باسم ( لؤي عمران ) والحصول على 850 مليون جنيه.
كذلك تم الإتفاق على الهروب من البلد وتحويل الأموال على حساب عمر ( آسر ياسين ) في سويسرا وتقسيم المبلغ بينهم هناك، لذلك
ذهب عمر وفتحي ( مصطفىدرويش ) لأحد المهربين والمعروف باستطاعته تزوير الفيزا الخاصة بهم وتحويل الأموال لهناك ولكنه اشترط الحصول على نسبة 5% من المبلغ الكلي ونصف النسبة قبل الشروع في تحضير الأوراق أو نقل المال مما ادخلهم في مأزق.
يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم وغيرهم ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري
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