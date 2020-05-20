فيديو.. دينا الوديدي تطرح أغنية كنت بخاف

طرحت المطربة دينا الوديدي أغنية جديدة بعنوان "كنت بخاف"، وذلك مساء امس، الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن "كنت بخاف" من ألحان المطربة دينا الوديدي، توزيع سامر جورج، هندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب. ويقول مطلع الأغنية: انا كنت بخاف م الضلمة وبعود خوفي يقل Advertisements دلوقتي بخاف م الضلمة وبخاف م النور والضل انا كنت بخاف م الضلمة وبعود خوفي يقل دلوقتي بخاف م الضلمة وبخاف م النور والضل

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