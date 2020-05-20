وائل جسار يشوّق جمهوره لـ جديده -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان اللبناني ​وائل جسار​ جمهوره لـ أغنيته المنفردة الجديد "متغبيش ثواني" التي سيطرحها على طريقة الفيديو كليب.

وشارك وائل متابعيه بـ برومو من كليب الأغنية في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بلكمة واجة :"قريباً".

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، أما الكليب فمن إخراج فادي حداد، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب وعدد من قنوات الأغاني.

إشارة إلى أن آخر أعمال وائل جسار كانت أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذي عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.

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