هذه الطفلة أصحبت ممثلة لبنانية مشهورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة والكاتبة اللبنانية ​كارين رزق الله​ صورة من طفولتها برفقة شقيقها وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت كارين على الصورة فكتبت :"أنا (بعمر السنتين) وأخي (بعمر الثماني سنوات) وأرفقته بوسم :ذكريات الطفولة".

إشارة إلى أنه يعرض لـ كارين حالياً مسلسل ضمن السباق الرمضاني بعنوان "بردانة أنا" وهو من كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج نديم مهنا، وبطولة إلى جانب رزق الله كل من ​بديع أبو شقرا​ و​وسام حنا​ وجوزيف بو نصار و​جناح فاخوري​ ونهلا داوود، جهاد الأندري، أسعد رشدان، مارينال سركيس، أليكو داوود، ميراي بانوسيان، هادي أبو عياش، جمال حمدان، ساندرا منصور، جويل حمصي وأليكو داود وغيرهم من ممثلي الدراما اللبنانية، ويعرض على "أم تي في" وستكون آخر حلقاته يوم السبت المقبل.

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